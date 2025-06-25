Орловца осудили за хранение самодельного оружия и патронов

25.6.2025 | 14:25 Криминал

Житель Должанского района Орловской области незаконно хранил дома скромный арсенал.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Следствие и суд установили, что подсудимый незаконно хранил неавтоматическое гладкоствольное огнестрельное оружие. Он было изготовлено самодельным способом. К оружию имелись также не менее восьми патронов.

Арсенал у орловца изъяли сотрудники полиции. По факту возбудили уголовное дело.

В ходе рассмотрения материалов Ливенский районный суд признал мужчину виновным. Его приговорили к одному году ограничения свободы.

ИА «Орелград»


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