Орловца осудили за хранение самодельного оружия и патронов

Житель Должанского района Орловской области незаконно хранил дома скромный арсенал.

Следствие и суд установили, что подсудимый незаконно хранил неавтоматическое гладкоствольное огнестрельное оружие. Он было изготовлено самодельным способом. К оружию имелись также не менее восьми патронов.

Арсенал у орловца изъяли сотрудники полиции. По факту возбудили уголовное дело.

В ходе рассмотрения материалов Ливенский районный суд признал мужчину виновным. Его приговорили к одному году ограничения свободы.

ИА «Орелград»