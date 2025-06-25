Орловцам напомнили об уплате важного налога

НДФЛ с доходов за 2024 год необходимо уплатить не позднее 15 июля.

Жителям Орловской области напомнили о том, что 15 июля – это последний день для своевременной уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2024 год. Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2024 год до 30 апреля 2025 года. Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля, пояснили в налоговой службе, а вот с 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

«Проще всего оплатить налог с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, – пояснили в ведомстве. – Пользователи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн».

Отметим, что НДФЛ является крайне важным налогом для регионального и местных бюджетов. Например, в Орле по итогам 2024 года поступления в бюджет города по налогу на доходы физических лиц увеличились на 534,3 миллиона рублей, или на 30,4 процента по сравнению с 2023 годом. В целом они составили 2,29 миллиарда рублей. Рост поступлений в администрации Орла объяснили ростом фонда оплаты труда, а также повышением МРОТ с 1 января 2024 года.

Что касается бюджета Орловской области, то в 2024 году поступления в него НДФЛ увеличились по сравнению с 2023 годом на 3,243 миллиарда рублей, или в 1,3 раза. В целом в минувшем году налог на доходы физических лиц принес в областную казну 14,263 миллиарда рублей. Кстати, по темпам роста налоговых и неналоговых доходов в 2024 году Орловская область заняла 11-е место в Центральном федеральном округе и поднялась в этом рейтинге к уровню 2023 года на пять позиций.

ИА “Орелград”