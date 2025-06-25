В орловском СИЗО-1 состоялся День открытых дверей

25.6.2025 | 17:26 Новости, Общество

Восемь родственников осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию посетили следственный изолятор.

Фото: УФСИН России по Орловской области

Гости смогли своими глазами увидеть условия содержания близких. Предварительно был проведен инструктаж по правилам поведения на режимном объекте. Далее сотрудники УФСИН провели экскурсию по территории учреждения с посещением спальных помещений, бытовых комнат и столовой.

“В храме учреждения для собравшихся помощник начальника следственного изолятора по работе с верующими протоиерей Олег Крючков совершил молебен о здравии и благополучии, произнес проповедь о духовно-нравственных ценностях, божественной справедливости, ценности человеческой жизни и негативном влиянии вредных привычек”, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Осужденные подготовили для близких концерт. После культурной программы все смогли за чаем поделиться домашними новостями и пообщаться.

В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия помогают поддерживать семейные связи, способствуют реабилитации осужденных, положительно влияют на процесс их дальнейшей социализации. Дни открытых дверей в СИЗО-1 проводятся регулярно, что помогает не только родственникам лучше понимать условия содержания близких, но и дает возможность получить информацию, например о предоставлении условно-досрочного освобождения, образовании, об оказании психологической помощи и т.д.

ИА “Орелград”


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