Осторожно: новая схема мошенничества под видом трудоустройства

Желание стать «помощником руководителя» может обернуться серьезными потерями.

Банк ВТБ предупреждает о распространении опасной мошеннической схемы, направленной на выманивание денег у соискателей. Злоумышленники размещают заманчивые вакансии на сайтах поиска работы. Быстро «принимают» кандидата и оформляют фиктивный договор. Через мессенджеры имитируют рабочий процесс. Спустя несколько дней «руководитель» просит о финансовой помощи. После получения денег мошенники, естественно, исчезают. Типичные легенды обмана: необходимость срочной покупки лекарств для родственников, оплата срочных счетов, обещание вернуть деньги после возвращения из командировки.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин подчеркивает, что мошенники мастерски играют на доверии соискателей. Они создают полноценную имитацию трудовых отношений, чтобы жертва охотнее соглашалась на их условия.

«Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег – даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления», – подчеркнул Дмитрий Ревякин.

Чтобы обезопасить себя, проверяйте работодателя через официальные источники, не ограничивайтесь перепиской в мессенджерах, отказывайтесь от вакансий, требующих предоплаты.

Напомним, в Орловской области был крайне любопытный случай мошенничества. Две женщины занимались трудоустройством в якобы открывающийся в регионе филиал Московского колледжа милиции. Мошенники получали значительные суммы от претендентов, желающих работать в ссузе, который непосредственно «относится к МВД». Жертвам обещали не только хорошую зарплату и полный соцпакет, но и «звания». От действий мошенников пострадали около ста человек.

ИА “Орелград”