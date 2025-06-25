Орловский бизнес вложил деньги в ремонт мотоциклов

Объем и структуру финансовых вложений организаций оценили статистики.

В Орловской области в первом квартале 2025 года общий объем финансовых вложений организаций составил 33,2 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат, отметив, что в них не учтены представители малого предпринимательства, кредитных и иных финансовых организаций, государственные и муниципальные учреждения. Сообщается, что долгосрочные финансовые вложения за отчетный период времени составили 700 миллионов рублей, или 2,1 процента от общего объема, а краткосрочные вложения потянули на 32,5 миллиарда рублей, или 97,9 процента от их общего объема.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-март 2025 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (13,061 миллиарда рублей) и обрабатывающие производства (7,561 миллиарда рублей) – 39,3 процента и 23 процента соответственно», – информирует Орелстат. Финансовые вложения в сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство в первом квартале текущего года составили 3,844 миллиарда рублей, в деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 291,2 миллиона рублей, в сферу транспортировки и хранения – 165,1 миллиона рублей.

В структуре финансовых вложений в первом квартале текущего года лидируют банковские вклады, которые потянули на 22 миллиарда рублей. На различные займы пришлось 9,893 миллиарда рублей, а прочие финансовые вложения составили 157,6 миллиона рублей. Анализируя накопленные финансовые вложения, статистики отметили, что их общий объем к началу второго квартала текущего года достиг уровня в 7,722 миллиарда рублей.

Так, на начало второго квартала текущего года в паи и акции и другие формы участия бизнесом в целом было вложено 56,421 миллиарда рублей, в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты – 2,025 миллиарда рублей, в предоставление займов – 5,649 миллиарда рублей, в банковские вклады – 6,939 миллиарда рублей. Прочие финансовые вложения составили 2,687 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”