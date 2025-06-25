Орловский бизнес-омбудсмен вмешался в спор прокуратуры и фермера

Уполномоченный поддержал фермера в арбитражном суде.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин защитил в суде права индивидуального предпринимателя – главы крестьянского фермерского хозяйства. Об этом сообщается на сайте правозащитника. Дело слушалось в первой инстанции в Арбитражном суде Орловской области. Иск подал заместитель прокурора Орловской области, действующий в интересах Российской Федерации, а ответчиком стал глава КФХ. Прокурор просил об истребовании из незаконного владения земельных участков и признании на них права собственности за Российской Федерацией. Со стороны фермера был подан встречный иск – о признании его добросовестным приобретателем спорных земельных участков.

«Анализ требований, содержащихся в исковом заявлении прокуратуры Орловской области, проведенный аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, показал, что они являются незаконными и нарушают права и законные интересы ИП – главы КФХ, – сообщается на сайте бизнес-омбудсмена. – В целях обеспечения защиты прав и законных интересов субъекта предпринимательской деятельности, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области было принято решение о вступлении в судебный процесс».

По его ходатайству арбитражный суд привлек правозащитника к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. В ходе рассмотрения дела в суде уполномоченный указал, что спорные земельные участки были предоставлены фермеру в собственность и аренду в соответствии с требованиями действующего законодательства, права зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

«Спорные земельные участки предоставлялись надлежащим правообладателем из земель фонда перераспределения района, – пояснили в аппарате позицию уполномоченного. – ИП – глава КФХ является добросовестным приобретателем спорных земельных участков. В материалах дела отсутствуют правоустанавливающие документы, подтверждающие возникновение права собственности Российской Федерации на спорные земельные участки. Отсутствие разграничения и права собственности РФ на спорные земельные участки также подтверждается тем, что они не числились и не числятся в соответствующем реестре объектов недвижимости, отнесенных к федеральной собственности».

Судебное разбирательство растянулось более чем на два года, и за это время были назначены и проведены две судебные землеустроительные экспертизы. В результате арбитраж оставил без удовлетворения исковое заявление прокуратуры и признал фермера добросовестным приобретателем спорных земельных участков. Однако не исключено, что это решение будет обжаловано и дело перекочует в следующую судебную инстанцию.

ИА “Орелград”