В Орле за разбойное нападение на женщину осудили рецидивиста 

Приговор вынес Заводской районный суд.

Преступление произошло в ноябре 2023 года. Злоумышленник вместе с двумя сообщниками (их дела рассматриваются отдельно) совершил нападение на женщину. Они насильно посадили потерпевшую в автомобиль, угрожая ножом, заставили перевести 90 тысяч рублей через мобильное приложение банка. С целью «убеждения» также нанесли несколько ударов, причинив вред здоровью средней тяжести.

Суд учел все обстоятельства дела и позицию государственного обвинения. Наказанием для ранее судимого жителя Орла стало лишение свободы на срок 5 с половиной лет, сообщает прокуратура Орловской области. Отбывать его осужденный будет в колонии строгого режима.

ИА “Орелград”