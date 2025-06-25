В Орловской области выберут лучшее исследование молодых ученых

Объявлены условия традиционного ежегодного конкурса.

Постановление об областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2025» издало правительство региона. Конкурс проводится ежегодно в целях развития научного потенциала Орловской области, стимулирования творческой активности молодых ученых. Его проведением занимается департамент образования. Целью является поддержка творческой деятельности молодых ученых и рост их научной квалификации.

Кроме того, власти ставят задачу более полного использования имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач Орловской области, дальнейшего развития научных исследований. В этом году конкурс проводится по четырем направлениям: естественные, гуманитарные, социально-экономические и технические науки. Срок проведения: октябрь-декабрь 2025 года. Принять участие вправе молодые ученые, возраст которых на момент подачи заявки не превысит 35 лет.

Вместе с заявкой надо представить на суд конкурсной комиссии работы, не только имеющие научное и социально-экономическое значение, но и завершенные в течение трех предшествующих лет. Выдвигать кандидатов имеют право отраслевые научные организации, вузы, ученые советы, вузовские советы молодых ученых и специалистов, научные и научно-технические советы организаций. От одной организации может быть представлено не более двух работ. Обязательна научная рецензия и выписка из протокола заседания ученого совета и др.

Также от соискателя потребуется акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы и документ, подтверждающий оригинальность работы и отсутствие некорректного заимствования, то есть плагиата. Претенденты по собственной инициативе вправе прилагать к работе копии патентов, дипломов и почетных грамот, отражающих общественное признание работы. Кандидатские и докторские диссертации, прошедшие защиту, не принимаются.

Конкурс не состоится в случае, если на участие в нем поступят документы менее чем от четырех претендентов или если к участию в нем допустят менее четырех претендентов. Все конкурсные работы пройдут экспертизу с соблюдением анонимности. Доводить до сведения членов экспертной комиссии фамилии и другие личные данные авторов работ строго запрещено. Победителям вручат дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей, организациям, выдвинувшим работы победителей, – почетные грамоты департамента образования.

ИА “Орелград”