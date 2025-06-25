В суд направлено дело несовершеннолетних угонщиков и похитителей металла

Преступления подростки совершали на территории Орла и Орловского округа.

Двое несовершеннолетних жителей региона обвиняются в целой серии имущественных преступлений. Всего 21 эпизод – грабеж, кражи, угон.

Один из подростков уже был судим. Однако на путь исправления не встал. Следствием установлено, что в декабре 2023 года в Смоленске он ограбил прохожего: забрал телефон и банковскую карту. Средства со счета жертвы потратил по своему усмотрению.

В период с января по август 2024 года обвиняемые в Орле объединились в преступную группу. Похищали из домов металлические изделия, драгоценности, автозапчасти, а также продукты из магазинов. Кроме того, несовершеннолетние угнали машину. Потерпевшими от рук подростков стали 19 человек и юрлиц, общий ущерб оценен в 670 тысяч рублей.

Следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”