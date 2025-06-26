Орловским рабочим заплатят за ранения в зоне СВО

Областные власти расширяют перечень социальных выплат.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующий с 2022 года порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей погибших и умерших лиц, направленных либо командированных для выполнения задач в зону СВО. Также предыдущие документы регламентировали выдачу компенсации участникам СВО в случае получения ими ранений. Порядки изначально касались тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях.

Но со временем их функционал расширялся, поскольку в зону СВО начали отправляться не только военные, но и служащие различных органов власти, в том числе и следственных. Они непосредственно не воюют, но прямо на месте содействуют достижению целей СВО, подвергая свою жизнь и здоровье серьезным рискам. Кроме того, в зону СВО отправляются и представители мирных профессий. Новым постановлением правительство расширило круг лиц, имеющих право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Как сообщают аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, такие выплаты отныне также положены гражданам, направленным либо командированным для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, получившим увечье, ранение, травму или контузию. В него включены: работники индивидуальных предпринимателей, принимавшие непосредственное участие в выполнении работ или оказании услуг по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, фортификационному оборудованию рубежей и позиций на перечисленных выше территориях, включая перевозки пассажиров и грузов.

Также право на выплаты получили граждане, привлеченные к выполнению вышеуказанных работ или услуг на основании контракта либо договора с органами, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями. За ранения из областного бюджета им положена денежная компенсация. Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отныне предоставляется также членам семей данных граждан в случае их гибели или смерти при выполнении задач на территориях проведения специальной военной операции.

«Уточнен перечень членов семей погибших (умерших) лиц, направленных (командированных) для выполнения задач, работ (оказания услуг) на территории проведения специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты. В него включены совершеннолетние дети, неполнородные братья и сестры (в случае, если лицо не имело иных членов семьи)», – добавили аналитики.

ИА “Орелград”