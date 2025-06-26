Депутат Орловского облсовета рассказал об осушении реки Нугрь

Местные жители считают, что к нарушению экобаланса привели арендаторы (или новые собственники земли).

Река Нугрь в Знаменском районе для местных жителей была популярным местом отдыха.

«Спокойствие прервали люди, которым, по всей видимости, либо продали, либо сдали в аренду землю возле речки», – написал в соцсетях Руслан Перелыгин.

Под предлогом создания места отдыха начались «перекопка плотины» и снос деревьев. Появились таблички «частная территория». С этим процессом совпало падение уровня воды в реке

«Теперь купаться, рыбачить и даже просто проехать вдоль пруда местным жителям запрещают», – сообщил Руслан Перелыгин.

Также новым «собственникам-арендатором» ставят в упрек, что они ловят рыбу для перепродажи. Руслан Перелыгин сообщил, что обратится в правоохранительные органы за компетентной оценкой происходящего.

Напомним, перекрытие доступа к рекам является незаконным действием согласно действующему законодательству. Водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования. Это значит, что каждый гражданин имеет право бесплатно пользоваться водоемами для личных и бытовых нужд, свободно подходить к воде, осуществлять любительское рыболовство, причаливать плавучие средства. Ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования – 20 метров для рек протяженностью более 10 километров, 5 метров для рек протяженностью менее 10 километров.

ИА “Орелград”