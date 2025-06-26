В Орле спасли ноги мужчине, на которого упал погрузчик

О лечении пациента с тяжелой травмой рассказали в ООКБ.

9 апреля в Орловскую областную клиническую больницу поступил 42-летний пациент в критическом состоянии. Причиной госпитализации стал производственный несчастный случай: на мужчину упал погрузчик, причинив тяжелые повреждения обеих голеней. У пациента были выявлены множественные травмы, разрушение мягких тканей, открытые раны с дефектами костей, повреждение суставов и связок, перелом правой большеберцовой кости со смещением. Мужчина находился в состоянии травматического шока.

Экстренная помощь была оказана незамедлительно. Основной этап лечения включал удаление некротизированных тканей, противовоспалительную терапию, антибиотикотерапию, физиолечение. Проводилось переливания крови. Применялись современные методы обработки ран.

С 17 апреля начат восстановительный этап. В ходе него провели кожные трансплантаци, началась лечебная физкультура и вакуумная терапия.

Благодаря профессионализму медицинского персонал удалось избежать осложнения. Дефектная рана коленного сустава очистилась и активно гранулирует. Пересаженные ткани успешно прижились. Пациент выписан на амбулаторное лечение 29 мая. Общий срок госпитализации составил 50 дней. В ближайшее время запланирована повторная госпитализация для снятия фиксирующих аппаратов и продолжения реабилитации, рассказали в ООКБ.

На фото травматолог-ортопед Магомедгаджиев М. М. и хирург-комбустиолог Гудков Д. Н. в операционной.

ИА “Орелград”