На кладбище в Орле совершали оккультные действия

Горожан просят фиксировать подобное на видео и обращаться в полицию.

На Крестительском кладбище у могилы блаженного старца Афанасия Андреевича Сайко зафиксированы случай проведения оккультного ритуала. Об этом сообщили в “Орловскую митрополию” очевидцы. Группа лиц совершает действия, противоречащие православным канонам и церковным традициям.

Подобные практики искажают истинное почитание святых, противоречат православным традициям, могут нанести серьезный духовный вред. «Орловская митрополия » советует не вступать в контакт с практикующими оккультизм, не поддаваться на показную религиозность. При обнаружении нарушений просят зафиксировать происходящее на фото или видео, а также обратиться в правоохранительные органы.

Защита православной веры и сохранение духовного здоровья прихожан — важная задача для всего церковного сообщества, подчеркивают в «Орловской митрополии».

ИА “Орелград”