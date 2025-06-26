Орловчанку оштрафовали за отказ снять тонировку

Автоледи считала, что ничего противоправного не совершила.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в том, что она не выполнила законное требование начальника Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верховскому району, а именно: не устранила в десятидневный срок на своем автомобиле «Пежо 407» покрытие со стекол, ограничивающее обзорность с места водителя. Словом, речь идет о тонировке стекол иномарки, которая не вписалась в рамки закона.

Автоледи попалась еще весной. Инспектор ГАИ на месте провел необходимые измерения. Они показали, что светопропускание лобового и переднего правого бокового стекол иномарки составляло всего 5 процентов, в то время как минимально допустимая норма составляет 70 процентов. Тем самым автоледи нарушила требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». По закону автовладелец при выявлении такого правонарушения имеет право на месте снять незаконную тонировку, чего в данном случае женщина не сделала.

Более того, она отказалась передать инспектору для проверки документы на право управления транспортным средством. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). В судебном заседании автоледи вину не признала. По ее версии, она не выполнила требование гаишника «по причине отсутствия в этом необходимости».

Она также пояснила, что в «ее действиях нет нарушений, во время остановки сотрудником ГАИ на предмет проверки документов она не управляла транспортным средством, передвигалась по тротуару в районе здания, расположенного на улице 7-го Ноября в поселке Верховье». Однако суд с учетом фактических обстоятельств и характера совершенного административного правонарушения, наступивших последствий, наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, признал автоледи виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа.

Постановление еще не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе Верховского районного суда.

Напомним, месяцем ранее сотрудники управления Госавтоинспекции регионального УМВД провели масштабное профилактическое мероприятие «Тонировка» и только в его рамках выявили 146 нарушений, предусмотренных частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Всего же, по данным пресс-службы регионального УМВД, по состоянию на начало июня текущего года на территории региона был выявлен 6031 водитель, которые управляли транспортными средствами со светопропускаемостью стекол менее 70 процентов.

Отметим, что в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за данное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В ходе оформления административного правонарушения водителю выдается требование о прекращении противоправных действий. В случае невыполнения этого требования на основании части 1 статьи 19.3 КоАП РФ водитель может быть наказан за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

ИА “Орелград”