В Орловской области пересчитали дружинников

Их общая численность превысила 840 человек.

В Орловской области в рамках реализации Федерального закона № 44 – ФЗ в муниципальных образованиях сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, а общая численность народных дружинников достигла 847 человек. Об этом сообщило региональное Управление МВД России. По данным ведомства, за пять месяцев 2025 года сотрудники органов внутренних дел совместно с членами народных дружин пресекли 163 административных правонарушения, а также раскрыли два преступления.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии, – добавили в Управлении МВД. – Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за пять месяцев текущего года выявлено 121 лицо, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения».

В целом за отчетный период времени сотрудники органов внутренних дел составили 7348 административных протоколов, предусмотренных КоАП РФ. Из них 1678 протоколов составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 864 протокола – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 542 протокола – по статье ст. 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). Кроме того, 331 протокол был составлен по фактам нарушения тишины и спокойствия граждан, ответственность за данное правонарушение предусмотрена региональным законом.

Таким образом, всего сотрудниками органов внутренних дел за пять прошедших месяцев было выявлено 7679 административных правонарушений. Отметим, что в данную статистику не включена информация об административных нарушениях, допущенных в сферах безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

ИА “Орелград”