Оборот оптовой торговли снизился в Орловской области

Более четверти такого оборота приходится на малый бизнес.

В Орловской области оборот оптовой торговли в январе-апреле 2025 года сложился в сумме 96,9 миллиарда рублей, или 96,1 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Представителями малого предпринимательства сформировано 27,5 процента оборота оптовой торговли. Такие оперативные данные представил Орелстат. По сообщению ведомства, в отчетном периоде времени указанный оборот на 83,5 процента был сформирован организациями оптовой торговли (в январе-апреле 2024 года – на 88,8 процента), оборот которых составил 80,9 миллиарда рублей, или 90,3 процента, в сопоставимых ценах, к январю-апрелю 2024 года.

Что касается розницы, то за первые четыре месяца текущего года ее оборот, как и год назад, на 97,2 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые трудятся вне рынка. Таким образом, доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте составила 2,8 процента. Стоит отметить, что в структуре оборота розницы долю в 60,2 процента занимают организации, не относящиеся к малому и среднему предпринимательству, 1,6 процента занимает средний бизнес, 11,9 процента – малый бизнес, 23,5 процента – индивидуальные предприниматели.

В целом же оборот розничной торговли в январе-апреле 2025 года сложился в регионе в общей сумме 73,2 миллиарда рублей и на 1,2 процента, в сопоставимых ценах, превзошел показатель соответствующего периода 2024 года. В апреле текущего года было реализовано товаров на 18,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6 процента больше показателя апреля предыдущего года, информирует Орелстат.

«В истекшем периоде 2025 года в структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 49,1 процента, на непродовольственные товары – 50,9 процента (в январе-апреле 2024 года – 47,6 процента и 52,4 процента соответственно); в апреле 2025 года – 49,9 процента и 50,1 процента соответственно», – уточнили в ведомстве. По сравнению с январем-апрелем 2024 года продажа товаров продовольственной группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,5 процента, а вот продажи второй, непродовольственной группы сохранились на уровне прошлого года.

ИА “Орелград”