Орловчанка потребовала компенсацию по иску о защите чести

Свои страдания она оценила в 100 000 рублей.

Редкое дело рассмотрел Покровский районный суд Орловской области. Одна местная жительница требовала от другой компенсации морального вреда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске она обвинила ответчицу в том, что та якобы «допускала высказывания о ее неправильном и неэтичном поведении в личной жизни, распространяя тем самым сведения, не соответствующие действительности». Как пояснили в пресс-службе суда, ответчицу обвиняли в том, что она якобы утверждала, будто супруг истицы погасил за нее кредит, взятый ею до заключения с ним брака.

Также она заявляла, что у истицы «были плохие отношения с отцом мужа, сообщала о якобы насильственном характере смерти ее супруга, ее осведомленности об этом и попытках скрыть данный факт от родственников». Пикантности ситуации добавляет то, что все это было сказано в ходе другого судебного разбирательства. Истица заявила, что утверждения ответчицы не соответствуют действительности, имеют целью опорочить ее честь и достоинство, обвинить ее в совершении неэтичных поступков.

Полагая, что распространенные сведения носят порочащий характер, истица просила признать их не соответствующими действительности и порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с ответчицы в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Интересно, что в судебное заседание женщины не явились, и суду пришлось выносить решение по имеющимся в деле доказательствам.

В частности, были учтены письменные возражения ответчицы. Вины она за собой не увидела, а исковые требования назвала необоснованными. По ее версии, ничего порочащего она не разглашала, а всего лишь отвечала на вопросы суда об отношениях в семье. Причем информацию частично передавала со слов другого человека. При этом она не отрицала, что действительно говорила такое в суде, но полагала, что ее высказывания не могут расцениваться как оскорбляющие честь и достоинство истицы. Ответчица также подчеркнула, что не преследовала цели оскорбить или унизить истицу, так как с ней даже не знакома.

Суд указал, что при рассмотрении дел о защите чести и достоинства одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер распространенной информации, то есть установление того, является ли эта информация утверждением о фактах либо оценочным суждением, мнением, убеждением. Для удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо наличие одновременно трех условий: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

Суд счел, что указанные в иске доводы не свидетельствуют о распространении не соответствующих действительности и порочащих сведений применительно к положениям статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сведения ответчицы, озвученные в судебном заседании, не нарушают прав истицы, не содержат выражений, которые бы унижали ее честь, достоинство и деловую репутацию, равно как и не содержат оскорбительных выражений.

«Оценочные суждения об истце, даже если они носят обидный характер, являются выражением субъективного мнения ответчика и не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности, в связи с чем, распространение таких сведений не может служить основанием для судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, – поясняет пресс-служба Покровского районного суда. – Ответчик имеет право высказывать свое мнение, предположение или оценку об истце, в том числе и отрицательную, и не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Само по себе восприятие истцом суждений, мнения и взглядов ответчика не достаточно для удовлетворения заявленных истцом требований».

Суд принял во внимание и тот факт, что в деле не было представлено доказательств того, что спорные высказывания ответчицы повлекли какие-либо последствия для истца. Как не было представлено и доказательств того, что в результате высказываний ответчицы деловая репутация истицы «оказалась настолько подорванной, что это отразилось на ее трудовой деятельности». Критика действий истца не свидетельствует о порочащем характере таких сведений, подчеркнули в суде, который пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Однако решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”