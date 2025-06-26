Организаторов выборов обучают в Орле

Их готовят к проведению единого дня голосования.

Избирательная комиссия Орловской области сообщила, что в регионе проводится обучение организаторов выборов – в период подготовки к единому дню голосования. Также стартовало обучение в так называемой «Школе кандидата». В частности, в роли учеников уже опробовали себя председатели и системные администраторы территориальных избирательных комиссий города Орла. Они освежили и актуализировали свои навыки и познания об алгоритме действий избирательных комиссий при предоставлении агитационных материалов и на протяжении всего агитационного периода.

«Напоминаем, что до 20 июля территориальной избирательной комиссией Советского района города Орла осуществляется прием сведений от организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, а также организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации для предоставления печатной площади, эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов и партий», – сообщает облизбирком.

Сведения должны быть предоставлены в избирательную комиссию, организующую выборы в Орловский городской Совет народных депутатов седьмого созыва – территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла. Далее они будут размещены на сайте ТИК Советского района города Орла под баннером «Все о выборах в единый день голосования» в разделе «Информационное обеспечение выборов». Места в городском парламенте будут разыграны ближайшей осенью.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошедшей 18 июня сессии Орловского горсовета пока еще действующие депутаты назначили на 14 сентября 2025 года выборы депутатов седьмого созыва. Решение принято в связи с истечением срока полномочий депутатов шестого созыва, на основании статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с Уставом города Орла.

«Орловский городской Совет народных депутатов – представительный орган города Орла. В составе Орловского горсовета – 38 депутатов, срок полномочий избираемых на выборах депутатов – 5 лет», – напомнили в Избирательной комиссии Орловской области.

ИА “Орелград”