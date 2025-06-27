Шуточное меню 1948 года показали в Орле

Меню было создано писателем-орловцем Иваном Новиковым.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ) представил на своем сайте удивительный виртуальный экспонат. Речь идет о «Шуточном меню на 23 мая 1948 года и на праздничное торжество (в ночь с 13 на 14 января 1953 года)». Оно было составлено писателем Иваном Новиковым для его жены, этот уникальный раритет сегодня хранится в фондах ОГЛМТ. Как пояснили в музее, шуточное меню состоит из трех разделов: «Закуска», «Передышка» и «Чай». Особое внимание привлекают к себе характеристики и сравнения некоторых продуктов питания и блюд.

«Так, например, колбасу Новиков сравнивает с «соблазнительной особой, но дьявольски коварной», а хлеб называет «нашим верным товарищем», – рассказали в музее. – Бисквит писатель характеризует, как «безвредного юношу, даже при гастрите», а вино – «дамской безвкусицей». Благородную рыбу семгу Новиков соотносит с поэтичными словами, близкими к А.С. Пушкину – «ты вся гармония, вся диво», а вкусный компот из груш ассоциирует со строчкой из стихотворения Василия Жуковского «Воспоминание»: «не говори с тоской их нет, а с благодарностию – были».

Музейные работники, изучающие жизнь и творчество Ивана Новикова, полагают, что для семьи Новиковых такой творческий подход, с «юмором и веселым смешком», был явлением обычным, тем более что писатель обладал не только отличным чувством юмора, но и богатым воображением. Что касается его супруги, то звали ее Ольга Принц. Супруги прожили в согласии долгие годы, и, как отмечают в музее, их связывали не только большая любовь и уважение, общей чертой супругов был юмор.

«Они часто заражали смехом друг друга и, бывало, в не очень-то веселых ситуациях относились юмористически ко всяким сложностям, – говорят в музее. – Склонность к юмору в семье Новиковых отмечали многие друзья и знакомые. Так, поэт Ю.Н. Верховский писал в стихотворении об Ольге Максимилиановне: «Как мне мила ирония твоя» … «Движенье глаз, усмешка уст – лукавое» … Сам Иван Алексеевич в письме 1942 года из Тбилиси к Б.А. Грифцову говорит о себе как о человеке, в котором «не угас еще юмор». А через год, в мае 1943 года, из Каменск-Уральского Новиков пишет: «Что до нас с О.М., то у нас последнее прибежище наших духовных сил – это, кажется, юмор и веселый смешок».

ИА “Орелград”