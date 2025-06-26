Суд рассмотрел почти 50 исков к департаменту здравоохранения Орловской области

Это только в Кромском районе.

За пять месяцев 2025 года судьи Кромского районного суда рассмотрели 48 исков местного прокурора к департаменту здравоохранения Орловской области пояснили в пресс-службе суда, прокурор действовал в интересах жителей, своевременно не обеспеченных жизненно важными лекарственными препаратами. Иными словами речь идет о давней проблеме региона: о льготниках, которые столкнулись с несвоевременным предоставлением им лекарств за бюджетный счет.

Как обычно и водится при таких процессах, указанные иски суд удовлетворил: обязал департамент здравоохранения своевременно и в полном объеме обеспечивать граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в соответствии с медицинскими показаниями. Кроме того, суд указал, что ненадлежащее обеспечение гражданина необходимым лекарственным препаратом влечет нарушение его социальных прав, ставит под угрозу его жизнь и здоровье.

«При вынесении решений суд руководствовался Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и постановлением правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Кроме того, дополнительно удовлетворено 20 исковых заявлений прокурора о взыскании расходов на приобретение лекарственных препаратов, и по шести исковым заявлениям была взыскана компенсация морального вреда», – резюмирует пресс служба Кромского районного суда.

ИА “Орелград”