Подрядчик не вернул себе контракт на ремонт школы под Орлом

Суд признал законным односторонний отказ местных властей от контракта.

Курская компания «БизнесСтройПроект» попыталась через суд оспорить решение властей Хотынецкого района Орловской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Интересы района в качестве ответчика в арбитраже отстаивал районный отдел образования. Речь идет о контракте, который стороны заключили весной прошлого года по итогам проведения электронного аукциона. Компания из Курска его выиграла и получила подряд на капитальный ремонт здания Хотынецкой средней общеобразовательной школы имени Сергея Поматилова.

Общая стоимость контракта была установлена в размере 119,5 миллиона рублей. Работы подрядчик должен был завершить не позднее 1 августа 2025 года. По условиям контракта, заказчик имел право проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Представители администрации пояснили, что подрядчиком нарушались промежуточные сроки выполнения работ, предусмотренные утвержденным сторонами графиком. Кроме того, в рамках контроля за ходом и качеством выполненных работ в адрес подрядчика неоднократно направлялись претензии с указанием выявленных нарушений и срока их устранения.

После длительной переписки между подрядчиком и заказчиком была внесена корректировка в проектно-сметную документацию. Затем заказчик пришел к выводу, что отступления подрядчика от условий муниципального контракта привели к существенным нарушениям. Поэтому было принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного муниципального контракта. Не согласившись с указанным решением, подрядчик обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, но проиграл.

Суд установил, что подрядчик не выполнил определенные работы, в том числе монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, демонтаж оконных отливов и водосточной системы, оштукатуривание и окрашивание фасада, устройство снегозадержателей, желобов, водосточных воронок, монтаж электрощитового оборудования и др. При таких обстоятельствах действия чиновников суд признал правомерными и законными, в удовлетворении исковых требований подрядчику отказал.

Однако на решение первой инстанции может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

Напомним, в январе 2025 года по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о покушении на хищение более 119 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт Хотынецкой СОШ. Еще одно появилось ранее – по факту хищения более 35 млн рублей, выделенных из бюджета подрядчику в качестве аванса.

ИА “Орелград”