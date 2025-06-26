Подрядчик не вернул себе контракт на ремонт школы под Орлом

26.6.2025 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Суд признал законным односторонний отказ местных властей от контракта.

Фото: t.me/pravdavorle

Курская компания «БизнесСтройПроект» попыталась через суд оспорить решение властей Хотынецкого района Орловской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Интересы района в качестве ответчика в арбитраже отстаивал районный отдел образования. Речь идет о контракте, который стороны заключили весной прошлого года по итогам проведения электронного аукциона. Компания из Курска его выиграла и получила подряд на капитальный ремонт здания Хотынецкой средней общеобразовательной школы имени Сергея Поматилова.

Общая стоимость контракта была установлена в размере 119,5 миллиона рублей. Работы подрядчик должен был завершить не позднее 1 августа 2025 года. По условиям контракта, заказчик имел право проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Представители администрации пояснили, что подрядчиком нарушались промежуточные сроки выполнения работ, предусмотренные утвержденным сторонами графиком. Кроме того, в рамках контроля за ходом и качеством выполненных работ в адрес подрядчика неоднократно направлялись претензии с указанием выявленных нарушений и срока их устранения.

После длительной переписки между подрядчиком и заказчиком была внесена корректировка в проектно-сметную документацию. Затем заказчик пришел к выводу, что отступления подрядчика от условий муниципального контракта привели к существенным нарушениям. Поэтому было принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного муниципального контракта. Не согласившись с указанным решением, подрядчик обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, но проиграл.

Суд установил, что подрядчик не выполнил определенные работы, в том числе монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, демонтаж оконных отливов и водосточной системы, оштукатуривание и окрашивание фасада, устройство снегозадержателей, желобов, водосточных воронок, монтаж электрощитового оборудования и др. При таких обстоятельствах действия чиновников суд признал правомерными и законными, в удовлетворении исковых требований подрядчику отказал.

Однако на решение первой инстанции может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

Напомним, в январе 2025 года по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о покушении на хищение более 119 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт Хотынецкой СОШ. Еще одно появилось ранее – по факту хищения более 35 млн рублей, выделенных из бюджета подрядчику в качестве аванса.

ИА “Орелград”


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