Плановые учения пройдут в Заводском районе Орла

Жителей просят не беспокоиться.

Учения пройдут в трамвайно-троллейбусное депо на улице Карачевской. Начало запланировано на 14:30. Цель учений: отработка взаимодействия между сотрудниками предприятия и пожарными службами. Планируется изучить подъездные пути к объекту, проверить работу источников водоснабжения, отработать алгоритм вызова экстренных служб, провести тренировку по тушению условного пожара, отрепетировать эвакуацию людей.

Мероприятие проводится для повышения уровня безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям, подчеркнули в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”