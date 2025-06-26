Плановые учения пройдут в Заводском районе Орла

26.6.2025 | 11:11 Новости, Общество

Жителей просят не беспокоиться.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Учения пройдут в трамвайно-троллейбусное депо на улице Карачевской. Начало запланировано на 14:30. Цель учений: отработка взаимодействия между сотрудниками предприятия и пожарными службами. Планируется изучить подъездные пути к объекту, проверить работу источников водоснабжения, отработать алгоритм вызова экстренных служб, провести тренировку по тушению условного пожара, отрепетировать эвакуацию людей.

Мероприятие проводится для повышения уровня безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям, подчеркнули в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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