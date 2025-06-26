В Орловской области открылась экологическая тропа «Черная береза»

26.6.2025 | 11:41 Культура, Новости

В биологическом заказнике «Малоархангельский», недалеко от деревни Нижняя Гнилуша.

Фото: БУОО “Дирекция ООПТ”

БУОО “Дирекция ООПТ” сообщает, что особенность тропы – знакомство с необычной черной березой, которая отличается от привычного белоствольной цветом коры. Это дерево – объект народных поверий, составляющих часть культурного наследия. Есть даже легенда, которая объясняет существование двух видов берез историей несчастной любви и неверности.

Посещение тропы откроет удивительный мир природы Орловщины. Прогулка по маршруту позволит не только насладиться красотой окружающего мира, но и узнать много интересного о редком виде березы и связанных с ней традициях.

ИА “Орелград”


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