В Орле участник СВО возглавит партийный проект ЛДПР

Егор Гордеев награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Руководителем проекта «Молодежная программа развития Орла» станет участник СВО, сообщили в региональном отделении ЛДПР. Егор Гордеев стал участником спецоперации в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Проявил себя с лучшей стороны – был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Мужчина получил тяжелое ранение. Имеет статус ветеран боевых действий.

«Он выразил желание работать для развития своего региона, предложил проект, – рассказал руководитель Орловской ЛДПР Владислав Числов. – Мы инициативу поддержали и будем всячески помогать адаптироваться в общественно-политической работе».

Егор Гордеев нацелен на работу. «Молодежная программа развития Орла» предполагает комплекс мер, разработанных на основании мнения и запросов молодых орловцев. По его словам, в случае реализации предложений, удастся сократить отток жителей из региона.

«Многие хотели бы жить и работать в родном городе. Нам важно создать благоприятную среду для молодых и талантливых», – отметил Егор.

Проект предполагает работу сразу в нескольких направлениях. В него включили как улучшение благоустройства городской среды и увеличение мест для активного спортивного досуга, так и поддержку талантливой молодежи и предпринимателей. Партийцы подготовили предложения для решения проблем трудоустройства и развитию внутреннего туризма. Также прорабатывается поддержка молодых семей.

ИА “Орелград”