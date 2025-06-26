В Орловской области подорожали чай, кофе и какао

Одновременно с этим зафиксировано снижение цен на телевизоры и яйца.

В мае 2025 года в Орловской области цены выросли на 0,6 процентного пункта. Заметнее всего подорожали услуги и особенно высоко выросли цены на зарубежный туризм. Об этом сообщает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. По данным регулятора, на фоне текущих изменений в регионе вырос спрос на отдых в Турции, на что туроператоры отреагировали повышением цен на путевки в эту страну. Цены на услуги, связанные с внутренним туризмом, тоже подросли, поскольку увеличился спрос на отдых на черноморском побережье и на речные круизы внутри страны.

Что касается продуктов питания, то здесь регистрируется разнонаправленная динамика. Например, в мае в Орловской области подорожали мясные продукты, что регулятор объясняет ростом затрат производителей. По мнению экспертов, сказалось повышение стоимости ветеринарных препаратов, кормов для животных и обслуживания оборудования.

«Поднялась цена на чай, кофе, какао, – добавили в региональном отделении Банка России. – Из-за неблагоприятной погоды в странах-производителях предложение кофе и какао-бобов сократилось. Это повлияло на рост стоимости данных продуктов. А вот цены на яйца снижались: производители в регионах-поставщиках наращивали производство. Поэтому увеличилось предложение яиц на прилавках магазинов».

Кроме того, официальная статистика зарегистрировала в мае по сравнению с апрелем снижение цен на многие непродовольственные товары. В случае с импортными товарами свою роль сыграло укрепление рубля на фоне других валют. Свой вклад, как ни странно, внесли и покупатели, которые снизили спрос на технику и электронику. Здесь все объясняется тоже просто: бытовую технику граждане часто приобретают в кредит, а кредитные ставки в банках в последнее время держатся на высоком уровне. Поскольку стоимость кредитов возросла, спрос на них упал, а вместе с ним сократился спрос на технику.

ИА “Орелград”