Житель Орла получил 10 лет за попытки поджога с целью убийства

Злоумышленник использовал бутылки с зажигательной смесью.

Советский районный суд вынес приговор местному жителю за покушение на уничтожение имущества и убийство.

В октябре 2023 года в ночное время злоумышленник попытался поджечь автомобиль местной жительницы. Он бросил в салон машины бутылку с зажигательной смесью. Однако попытка уничтожения имущества не увенчалась успехом – смесь не воспламенилась.

В декабре 2023 года мужчина разбил окно квартиры своей знакомой. Бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Произошло возгорание, создавшее угрозу жизни находившихся в квартире людей. К счастью, пожар был своевременно потушен одним из жильцов.

Судом в качестве наказания мужчине назначено 10 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Орловской области. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы на один год.

ИА “Орелград”