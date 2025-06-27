Аренду земли под Орлом проверит УФАС

В Орловское УФАС России поступила жалоба на организатора торгов.

Орловское УФАС России уведомило отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района о поступлении жалобы. Речь идет о торгах, на которые в качестве лота было выставлено право аренды участка из категории земель населенных пунктов, общей площадью 894 квадратных метров. Он находится в Малоархангельске, на улице Карла Маркса. Вид разрешенного использования участка: общественное питание.

По мнению автора жалобы, организаторы торгов допустили нарушения норм действующего законодательства. Он ссылается на классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Из него следует, что вид разрешенного использования «Общественное питание» предполагает размещение объектов капитального строительства. В классификаторе сказано, что указанный вид разрешенного использования предусматривает возможность для «размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».

В жалобе написано, что в силу положений части 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности – возместить его стоимость. То есть автор жалобы заглядывает в будущее и рассуждает на тему того, что в будущем результаты аукциона по какой-либо причине могут быть отменены. И тогда победитель торгов будет обязан демонтировать сооружение и привести земельный участок в первоначальное положение, то есть, вероятно, понесет убытки, которые ему никто не компенсирует.

Аналогичные условия содержат также положения проекта договора аренды, считает автор жалобы. По его мнению, они противоречат законодательству и допускают возможность нарушения прав победителя торгов «путем изменения вида разрешенного использования в одностороннем порядке после заключения договора». В целом автор жалобы приходит к выводу, что на текущих условиях спорный земельный участок вообще не может быть предметом аукциона. Впрочем, он может и ошибаться, антимонопольный орган, конечно, в этой ситуации разберется. Орловское УФАС уже выдало уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

ИА “Орелград”