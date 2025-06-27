Клычков скорректировал порядок субсидирования электричек

27.6.2025 | 9:02 Новости, Транспорт

Речь идет о предоставлении ежемесячной компенсации потерь в доходах железнодорожникам.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил изменения, внесенные в порядок предоставления ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта. Действующий порядок был принят еще в 2018 году. Он призван одновременно защитить льготников и железнодорожников, поскольку область из своего бюджета оплачивает возникающую разницу в стоимости билетов.

Речь идет об установленных на территории Орловской области льготах по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. То есть, о льготном проезде обучающихся в электричках – за полцены.

Изменения внесены в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы Орловской области, следует из преамбулы документа. Дополнительный пункт, внесенный в документ, определяет механизм распределения субсидий между победителями конкурсного отбора. Согласно поправкам, распределение осуществляется соразмерно сумме предоставленной победителем отбора 50-процентной скидки от действующего тарифа на соответствующий год гражданам, имеющим льготу на оплату проезда.
В документе уточнено, что компенсируются расходы за льготников при их посадке на железнодорожных станциях, находящихся на территории Орловской области. Результатом предоставления субсидии, согласно обновленной редакции документа, будет считаться обеспечение полного возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта, предоставивших 50-процентную скидку от действующего тарифа. Для самих льготников ничего кардинально не изменится.

Тем временем региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов установил обществу с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс» экономически обоснованный уровень тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 2025 год. Данный тариф как раз и используется при расчетах субсидий. Установлен он в размере 8,47 рубля на одного пассажира за 1 километр.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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