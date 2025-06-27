Пьяный угон автомобиля расследуется в Хотынецком районе

Ключи увели у спящего хозяина, рассказали в орловской полиции.

Инцидент произошел в одном из заведений района, где отдыхали двое знакомых. Владелец автомобиля «Шкода Октавиа» (1967 года рождения) заснул. После пробуждения он не нашел машину на месте, где ее оставил. Мужчина обратился в полицию.

Угонщиком оказался тот самый знакомый, который взял ключи от машины и уехал, когда владелец решил «отдохнуть от отдыха». Полицейские выяснили местонахождение жителя города Карачев Брянской области 1983 года рождения. «Шкода» была обнаружена в целости и сохранности.

Машина будет возвращена владельцу после следственных действий, пояснили в УМВД России по Орловской области. Правонарушителю грозит обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом с судимостью).

ИА “Орелград”