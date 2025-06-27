Десятки работодателей представили свыше тысячи вакансий

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Орловской области.

27 июня в Орле, а также в городах Ливны и Мценск мероприятие привлекло внимание порядка 600 соискателей. Более 50 работодателей представили свыше 1000 вакансий. Среди участников были АО «ГМС Ливгидромаш», ООО «НПО Аврора», «Мираторг», АО «Орловский кабельный завод», ЗАО «Счетприбор» и другие крупные предприятия.

Для посетителей организовали различные площадки: экспресс-собеседования с работодателями, консультации карьерных экспертов, мастер-классы по составлению резюме, психологический тренинг «Лайфхаки успешного собеседования». Особое внимание было уделено молодежи. В «Фестивале профессий» приняли участие 170 студентов. Прошел профориентационный квиз «Азбука профессий». Подготовлены виртуальные туры по предприятиям, а также тематическая фотозона.

По итогам мероприятия 388 соискателей получили приглашения на собеседование. Руководитель Кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова отметила, что Всероссийская ярмарка становится все более востребованным инструментом трудоустройства. Эта площадка предоставляет удобный формат поиска работы: тысячи вакансий в одном месте и прямое общение с работодателями.

ИА “Орелград”