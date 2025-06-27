С 1 июля 2025 года в Орловской области плата за вывоз отходов вырастет на 10,7%

Стоимость ежемесячно оплачиваемой услуги по обращению с ТКО складывается из двух составляющих – норматива накопления отходов и тарифа на услугу регионального оператора.

Норматив накопления – это средний объем отходов, образуемых определенной категорией лиц в течение года. Он устанавливается на основании замеров накопления ТКО и утверждается Постановлением Правительства Орловской области.

Тариф на услугу регионального оператора – это стоимость обращения с 1 куб. метром отходов, включающая издержки на вывоз ТКО, их обработку на сортировочных комплексах и захоронение остатков сортировки. Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18.12.2024 № 568-т “Об установлении ООО “Управляющая компания “Зеленая роща” предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области” с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года установлен предельный тариф в размере 639 руб. 89 коп.

Расчет стоимости услуги по обращению с ТКО для 1 человека происходит по формуле:

норматив накопления /12 месяцев * предельный тариф = размер платы за 1 человека.



В указанный период размер платы для граждан составит:

для жителей многоквартирного дома — 104 рубля 20 копеек с одного человека;

для проживающего в ИЖС на территории города или С/П, являющегося административным центром района— 119 рублей 34 копейки;

для жителей сельских поселений — 119 рублей 50 копеек.

В целом в Орловской области с 1 июля текущего года сохранится один из самых низких размеров совокупной платы граждан за коммунальные услуги среди соседних областей ЦФО.

Во избежание образования задолженности оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО необходимо до конца расчетного периода. Сделать это можно в отделениях банка, через онлайн-сервисы банков, а также в офисах регионального оператора «Зеленая Роща».