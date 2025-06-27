Установлен подозреваемый в открытом хищении аккумулятора из дорожной камеры

Примечательно, что он его даже не забрал, сообщили в орловской полиции.

Работник организации, отвечающей за фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах, заметил подозрительного водителя. Мужчина припарковался рядом с треногой, на которой была установлена камера, после чего опрокинул оборудование и вытащил аккумулятор. Неизвестный скрылся, а сотрудник (видимо, «Орелтранссигнала») обратился в полицию.

Правоохранители быстро обнаружили похищенное имущество — элемент питания нашли в нескольких сотнях метров от места преступления. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В ходе дальнейшего расследования полицейские установили личность злоумышленника — им оказался мужчина 1972 года рождения.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, отметили в УМВД России по Орловской области.

Напомним, в минувшем году Госинспекция труда расследовала инцидент с травмой сотрудника КУ ОО «Орелтранссигнала». Мужчина пострадал на рабочем месте от действий посторонних лиц.

ИА “Орелград”