Орел превысил норматив на содержание чиновников

Областные власти провели финансовый мониторинг.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в двух муниципальных образованиях, а именно в городе Орле и Колпнянском районе, превышен норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований. Данные нормативы на 2025 год для каждого города и района региона были утверждены постановлением правительства Орловской области еще в декабре 2024 года. Превышение нормативов было выявлено в рамках проведенного департаментом финансов Орловской области мониторинга исполнения обязательств, возникающих из соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

Иными словами, областные власти проверяют, как власти городов и районов тратят дотации, выделенные им из бюджета региона на выравнивание бюджетной обеспеченности. Представленный департаментом финансов отчет содержит данные мониторинга по итогам первого квартала 2025 года. Указанными выше соглашениями местные власти также взяли на себя обязательство об утверждении или актуализации «дорожной карты» по погашению просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований с установлением ежеквартальных целевых показателей по ее снижению или не увеличению.

И такие планы муниципальные образования утвердили. Однако в Верховском, Малоархангельском и Новодеревеньковском районах, а также в городе Орле объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2025 года превышал показатели, установленные их собственными планами. Кроме того, «дорожная карта» по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Верховского района была утверждена с нарушением срока, указанного в соглашении.

Из отчета также следует, что в Орле допущено невыполнение обязательств по реализации в текущем финансовом году плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета. Стоит отметить, что в 22 муниципальных образованиях обязательства исполнены в полном объеме. К слову, по данным департамента финансов, в первом квартале 2025 года муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 4,336 миллиарда рублей, практически на уровне аналогичного периода 2024 года.

В том числе дотации были перечислены в сумме 905,7 миллиона рублей, субсидии – в сумме 724,3 миллиона рублей (с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 36 миллиона рублей, или на 5,2 процента), субвенции – в сумме 2,491 миллиарда рублей (с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 109,3 миллиона, или на 4,6 процента). Иные межбюджетные трансферты в первом квартале текущего года составили 214,6 миллиона рублей и по сравнению с прошлым годом сократились на 94,8 миллиона рублей, или на 30,6 процента.

ИА “Орелград”