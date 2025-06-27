В Ливнах увеличили бюджет

Поправки в главный финансовый документ города внесли депутаты.



В администрации города Ливны состоялось 45-е заседание Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. В повестку дня было включено 16 вопросов, в том числе вопрос о внесении изменений в местный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласовании замены части дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Как сообщили в администрации города, проект поправок депутатам презентовала начальник финансового управления Нина Парахина.

В соответствии с ним доходы бюджета на текущий год увеличиваются на 12,658 миллиона рублей и в целом составят 1,704 миллиарда рублей; одновременно с этим расходы увеличиваются на 14,949 миллиона рублей и составят 1,825 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составит 120,966 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года по долговым обязательствам города остался без изменений он составляет 120 миллионов рублей.

Как видно из указанных данных, рост расходов превысил рост доходов, а это означает, что увеличился и прогнозируемый дефицит бюджета. В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов от утвержденного общего годового объема доходов, без учета безвозмездных поступлений. В данном случае это ограничение не превышено. А источниками покрытия дефицита является «изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 120,966 миллиона рублей».

Таким образом, предусмотренный проектом решения дефицит бюджета города, как говорится, тютелька в тютельку уложился в норматив. Поправками депутаты Ливенского горсовета также увеличили доходную часть муниципального Дорожного фонда – на 2 миллиона рублей. Повышение стало возможно за счет дополнительных поступлений по государственной пошлине. В то же время расходная часть муниципального Дорожного фонда также была увеличена, причем на большую сумму – на 4,462 миллиона рублей.

Дополнительные средства Дорожного фонда планируется направить на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также на приобретение дорожной техники, необходимой для содержания дорог. С учетом внесенных изменений сумма расходов муниципального Дорожного фонда на 2025 год составит 159,878 миллиона рублей.

ИА “Орелград”