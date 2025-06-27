Орловцы потребовали деньги за сдачу норм ГТО

Областная налоговая служба оценила объем заявленных вычетов.

Около 39 тысяч жителей Орловской области заявили право на возврат части налога на доходы физических лиц из бюджета, общая сумма заявленных налоговых вычетов составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подсчитали, что только право на социальный налоговый вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг заявили 863 налогоплательщика на общую сумму 18,9 миллиона рублей, что почти на 4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

«С 1 января 2025 добавлен новый стандартный вычет за сдачу нормативов ГТО, – напоминает областная налоговая служба. – Налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей могут получить лица, выполнившие нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награжденные знаком отличия, а также лица, подтвердившие полученный знак. Указанный вычет предоставляется при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году».

В свою очередь ФНС России сообщила, что в этом году она вернет в автоматическом режиме социальных налоговых вычетов на общую сумму 6 миллиардов рублей. В частности, глава ведомства Даниил Егоров рассказал, что речь идет о расходах на медицинские услуги, лечение, обучение и фитнес. По его словам, компании, которые предоставляют такие услуги, передают соответствующие данные в налоговые органы, которые фактически за налогоплательщика формируют заявление. Остается только подписать и получить деньги.

«В этом году таким образом вернут часть уплаченного НДФЛ на 6 миллиарда рублей, – следует из сообщения Федеральной налоговой службы. – Глава ФНС России признал, что пока не все компании передают данные автоматически, но в ближайшее время это изменится: «В итоге они будут неконкурентными. Одни их коллеги «под ключ» услугу делают с вычетом через нас, другие нет. Фактически это получается кешбэк. Еще года два и это будет полноценный рабочий пакет».

Даниил Егоров добавил, что следующим этапом станет предоставление автоматического налогового вычета за покупку лекарств. Для этого уже есть электронный чек, есть система прослеживаемости, необходимо ввести электронные рецепты. То есть жители Орловской области в обозримом будущем смогут расширить свои возможности по получению вычетов и увеличить их совокупную сумму.

«Воспользоваться правом на получение налогового вычета можно, представив декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства или в упрощённом порядке через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также у работодателя (написав заявление и приложив к нему подтверждающие документы)», – добавили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”