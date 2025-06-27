В Орле изучили новые методы мошенничества

Мероприятие прошло в рамках программы повышения финансовой грамотности.

Как сообщили в ОГУ имени И.С. Тургенева, круглый стол на тему «Финансовые технологии и безопасность» прошел в Точке кипения. Участники обсудили вопросы обеспечения финансовой безопасности на уровне личности, бизнеса, региона и государства в условиях цифровизации, а также вопрос повышения финансовой грамотности и финансовой культуры населения, представителей бизнес-сообщества для роста основных макроэкономических показателей развития государства.

В частности, и.о. директора Института экономики и управления Наталия Варакса, выступившая в качестве лектора общества «Знание», отметила, что современные виды мошенничества представляют собой серьезную угрозу финансовой безопасности личности и государства в целом. По ее словам, риски особенно повышаются в условиях активного использования цифровых технологий.

«Мошенники постоянно разрабатывают новые схемы, но по-прежнему лидируют фишинговые сайты, копирующие название известных банков, инвестиционных компаний и «финансовые пирамиды», которые сейчас маскируются в том числе под онлайн-игры, где пользователю предлагают «завышенную» доходность, а результат один – потеря всех вложенных денег», – рассказала Наталия Варакса.

В ОГУ добавили, что участники круглого стола рассмотрели новые схемы мошенничества, в том числе ориентированные на студентов. Причем изучили их не только в теории, а на практике. Сообщается, что в рамках мероприятия новые схемы аферистов были «проработаны на примерах реальных кейсов способы защиты аккаунтов». Также были отработаны меры пресечения атак с использованием телефонного мошенничества, приемы защиты от нелегальных поставщиков финансовых услуг.

Тем временем пресс-служба губернатора предупредила жителей Орловской области о том, что мошенники могут позвонить на домашний телефон и представиться сотрудниками «Ростелекома». Такие случаи уже регистрировались в разных регионах России. Аферисты под предлогом «продления договора связи» просят сообщить код авторизации, пришедший на мобильный телефон жертвы. Получив код, они получают и доступ к чужим аккаунтам, после чего жертве звонят снова, теперь уже якобы от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

«Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами «проводятся незаконные операции», и под видом защиты или проверки требуют передать деньги курьеру», – уточнили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”