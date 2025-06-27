Орловская бизнес-вумен «погорела» из-за виртуальных открыток

Правообладатель засудил ее за нелегальные продажи.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подала компания из Москвы «Империя поздравлений», а ответчиком выступила орловчанка, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. У орловчанки имеется свой интернет-сайт, на котором, помимо прочего, она торговала рисунками – любой пользователь мог заказать их в напечатанном виде.

Из иска следовало, что обладателем права на 84 рисунка, замеченных на сайте орловчанки, является столичная фирма, для которой их изготовил дизайнер в соответствии с трудовым договором. В феврале прошлого года представители столичной фирмы наткнулись в сети на сайт орловчанки и заподозрили, что там идет нелегальная торговля рисунками, поскольку разрешения на такие продажи правообладатель владелице орловского сайта не давал.

В суде представители столичной компании представили доказательства прав на все 84 спорных рисунка, а также доказательства того, что указанные объекты интеллектуальной собственности были изготовлены именно по ее заказу. Факт использования объектов исключительных авторских прав был подтвержден заверенными скриншотами осмотра контента сайта. При разрешении спора арбитраж учел позицию президиума Суда по интеллектуальным правам, который указал в своем постановлении еще в 2017 году: сеть «Интернет» представляет собой совокупность веб-сайтов, каждый из которых является единым целым логично объединенных страниц, включающих рекламно-информационные ресурсы, связанные общей идеей и/или дизайном.

Сайт может содержать документы в формате HTML (форматированный текст), графические файлы, аудио-, видео- и мультимедийные данные, а также программы, связанные между собой по смыслу и ссылочно. Для того чтобы информация, размещенная в сети «Интернет», могла приобрести статус процессуального доказательства, она представляется в материалы дела в какой-либо объективированной форме. Все это было соблюдено в нашем случае.

Столичная компания полагала, что орловская бизнес-вумен нарушила ее исключительные авторские права истца на спорные произведения изобразительного искусства, то есть на рисунки, размещенные в сети и предложенные к продаже. Правообладатель направлял претензии ответчице, требуя денежную компенсацию, но денег не получил. В суде столичная фирма требовала взыскать с нарушителя компенсацию в сумме 840 тысяч рублей, то есть по 10 тысяч рублей за рисунок. Суд иск удовлетворил, но снизил размер компенсации до 84 тысяч рублей, или до 1000 рублей за каждый рисунок.

ИА “Орелград”