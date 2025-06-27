В Орле планируют высотку с видом на монастырь и СГЦ

Многоэтажка может появиться на пересечении Ливенской и 1-й Курской.

Накануне, 26 июня, состоялись публичные слушания по поводу перераспределения земли. Собственник участка с кадастровым номером 57:25:0031008:9 решил передать городу часть владений, примыкающих к автодороге, обменяв на аналогичный по площади фрагмент со стороны железнодорожных путей. Это позволит выйти из охранной зоны памятника культуры – комплекса Веденского монастыря, пояснил присутствующим кадастровый инженер Станислав Войтович. При этом площадь частной собственности останется прежней – 6098,8 кв. м.

57:25:0031008:ЗУ1 – зона транспортной инфраструктуры, 57:25:0031008:ЗУ2 – многоэтажная жилая застройка.

В дальнейшем землю, относящуюся сейчас к промышленной зоне, планируют вывести в общественно-деловую. Далее возможно согласование условно разрешенного вида использования – многоэтажная жилая застройка. Представитель собственника Максим Лобов сообщил, что на данном участке планируется строительство одного дома. Максимальная высотность – 25 этажей.

Конкретные параметры будут определяться позже. Также МКД будет обязательно проходить процедуру согласования архитектурного облика, пояснил замначальника управления градостроительства администрации Орла Алексей Сергеечев.

Отметим, в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области с обращением о подготовке проекта межевания обращался Полатов Саманд Титали, предприниматель, учредитель и директор ООО «ОРЕЛСТРОЙКА» и ООО «ОРЕЛСТРОЙКОНТРАКТ».

Участок ранее принадлежал ЗАО «Орловский Мелькомбинат». До недавнего времени на нем располагались ветхие нежилые строения. Имущество реализовывалось с торгов в связи с банкротством компании.

ИА “Орелград”