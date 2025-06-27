Почти 8 тыс. обновленных дворов за 2024 год – результат Народной программы ЕР

Создание комфортных условий для жизни – приоритет партии.

Благоустройство территорий и создание комфортных условий для жизни – одно из ключевых направлений народной программы партии «Единая Россия». Исполнение главного документа обсудили на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева. Он отметил, что в преддверии большого электорального цикла партия проводит анализ деятельности и фокусируется на повышении качества депутатского корпуса.

– Результаты предварительного партийного голосования – лучшее подтверждение тому, что работа идет в нужном направлении. В Единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации, – сказал Дмитрий Медведев.

О результатах исполнения народной программы доложил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Помимо работ по благоустройству по партпроектам партии по данным за 2024 год открыли почти 2,5 тысячи ФАПов, построили и капитально обновили свыше тысячи школ, газифицировали 285 тысяч домов. Наиболее значимыми итогами работы «Единой России» стали рост маткапитала и индексация пенсий.

Отдельно Владимир Якушев коснулся темы поддержки бойцов СВО. По инициативе партии принято 130 законов, которые гарантируют всестороннюю заботу о ветеранах и их семьях. «Единая Россия» также помогает новым регионам, в которые направила уже 141 тысячу тонн гуманитарного груза. Кроме того, по народной программе партии на исторических территориях восстановлено 2,5 тысячи объектов капитального строительства.

– Я обращаюсь к руководителям субъектов РФ, которые курируют программы шефской помощи. Вы очень предметно справляетесь с дополнительной нагрузкой по оказанию шефской помощи в наших исторических регионах. Новые дороги, детские сады, социальные объекты, спортивные залы. Происходит очень серьезное изменение к лучшему. И это уже сегодня видно всем, – подчеркнул Владимир Якушев.

Комментируя итоги заседания, Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов подчеркнул, что «Единая Россия» работает в логике долгосрочного планирования.

– Партия не просто реагирует на ожидания общества, а формирует устойчивую модель их реализации, – отметил эксперт. – «Единая Россия» демонстрирует устойчивый тренд на системную реализацию социальной повестки. Считаю, это особенно важно в условиях, когда общественный запрос на конкретные, ощутимые результаты становится определяющим фактором доверия к власти.

ИА “Орелград”