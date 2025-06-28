Выпускники прошлых лет показали блестящие результаты на ЕГЭ

28.6.2025 | 11:15 Важное, Новости, Образование

Количество стобалльников в Орловской области увеличилось до 58.

Четыре талантливых выпускника прошлых порадовали отличными результатами на едином государственном экзамене. В резервные дни они смогли достичь максимального результата — 100 баллов, сообщает РЦОКО. Успехи на экзаменах были достигнуты в химии и литературе.

Директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев поздравил стобалльников и отметил, что каждый может добиться успеха, если вложит свое время и усилия в учебу и самосовершенствование.

Отметим, в ходе ЕГЭ 2025 года несколько человек получили 100 баллов сразу по нескольким предметам. Мультистобалльниками стали выпускница школы № 27 Орла Ирина Прыгунова, выпускница Никольской средней школы Должанского района Евгения Кадаева, выпускник Лицея № 1 Орла Иван Калмыков.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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