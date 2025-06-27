Молодежный туризм: тренды, направления, расходы 

Исследование провели совместно сервис путешествий Туту и ВТБ.

Основная тенденция – рост туристической активности. С начала года число поездок у россиян в возрасте от 18 до 35 лет выросло на 11% . Популярные направления внутри России: Москва — 20% поездок, Краснодарский край — 10%, Санкт-Петербург — 8%, Ростовская область — 4%, Свердловская область — 2%. Опрос позволил выявить новые тренды: рост популярности Тульской области, увеличение интереса к Костромской, повышение спроса на Вологодскую.

Популярные страны зарубежья: Беларусь — 35%, Узбекистан — 19%, Таджикистан — 7%, Казахстан — 7%, Киргизия — 7%. Произошел значительный рост популярности Японии. Также отмечено увеличение интереса к Вьетнаму.

Различаются поколенческие предпочтения и в молодежной среде. Зумеры заметно чаще отправляются в Адыгею (73% от всей молодежи) и Карачаево-Черкесскую Республику (68%). Из заграничных направлений у них популярнее ЮАР (73%), Марокко (61%) и Казахстан (60%), Миллениалы предпочитают исследовательский и экспедиционный туризм на Камчатке (61%). В заграничных путешествиях в лидерах Шри-Ланка (73%), Мальдивы (70%) и Азербайджан (64%).

Что же касается расходов молодежи, то основные статьи затрат: покупки в супермаркетах, оплата транспорта, посещение кафе и ресторанов. По данным ВТБ, молодежь демонстрирует рост как по сумме трат, так и по количеству покупок. Примечательно, что значимой частью в расходах людей в возрасте 18-25 лет являются траты на хобби, одежду и обувь. В категории 26-35 лет значимый объем занимают покупки для дома, а также медицинские услуги и салоны красоты.

ИА “Орелград”