Самозапрет на кредиты набирает популярность в Орловской области

42 тысячи жителей региона воспользовались кардинальной защитой от мошенников.

Статистику сообщает Портал Орловской области со ссылкой на отделение ЦБ. Самозапрет на кредиты можно наложить с 1 марта текущего года. Механизм позволяет гражданам самостоятельно запретить финансовым организациям выдачу займов на свое имя. Это защищает от двух основных видов мошенничества, когда происходит кража личных данных для оформления договора, а также манипуляций злоумышленников, заставляющих брать кредиты «для защиты».

Установить запрет можно двумя способами: через портал Госуслуги (требуется подтверждённая учётная запись), с 1 сентября – через МФЦ. Процедура оформления является бесплатной. После установки запрета в кредитной истории появляется специальная отметка, которую обязаны проверять все банки и МФО при рассмотрении заявок.

Система предоставляет несколько вариантов настройки самозапрета: ограничение только для МФО, запрет на онлайн-заявки, полный запрет на потребительские кредиты (кроме ипотеки, автокредитов и образовательных займов). При необходимости снять самозапрет можно через Госуслуги, но потребуется усиленная электронная подпись, двухдневный период ожидания для принятия взвешенного решения.

ИА “Орелград”