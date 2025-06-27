В Орловском округе из-за Кубка по велоспорту ограничат движение

Соревнования будут проходить 2 и 3 июля, сообщает администрация.

Ограничения вводятся на дороге «пгт Знаменка — с. Сабурово» (от отметки 0+000 до 6+563 км) с 11:00 до 14:00. Водителей просят заранее продумывать альтернативные маршруты движения, а также обращать особое внимание на дорожные знаки и указатели в зоне проведения соревнований.

Организаторы мероприятия приносят извинить за доставленные неудобства. Ограничения необходимы для безопасного проведения Кубка Орловской области по велоспорту.

ИА “Орелград”