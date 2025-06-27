В Орле задержан подозреваемый в нападении в ножом на подростков

27.6.2025 | 14:53 Новости, Происшествия

Долгое время установить личность злоумышленника не удавалось.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Ночью 29 апреля некто находился в переулке Ягодном рядом с одним из магазинов. Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним. Пострадавшим удалось убежать с места происшествия и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Совместными усилиями следователей СК и сотрудников УМВД был выявлен подозреваемый. Им оказался местный житель без постоянного места работы. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования