В Орле задержан подозреваемый в нападении в ножом на подростков

Долгое время установить личность злоумышленника не удавалось.

Ночью 29 апреля некто находился в переулке Ягодном рядом с одним из магазинов. Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним. Пострадавшим удалось убежать с места происшествия и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Совместными усилиями следователей СК и сотрудников УМВД был выявлен подозреваемый. Им оказался местный житель без постоянного места работы. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА “Орелград”