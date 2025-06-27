В Орле КСП проверит жилье от застройщиков

Проверка затронет вопросы учета и эффективности использования жилых помещений.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на третий квартал 2025 года. В него, в частности, включена проверка учета и эффективности использования жилых помещений. Речь идет о квартирах, переданных Орлу застройщиками в соответствии с законом Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».

Напомним, что процедура в теории выглядит достаточно просто – власти выделяют застройщику землю под развитие, где он возводит многоквартирные дома. Застройщик передает часть квартир муниципалитету, которые тот, например, может затем выделить детям-сиротам или другим категориям льготников. Кстати, подобную проверку городская КСП уже проводила в прошлом году.

«В ходе контрольного мероприятия установлены факты, когда квартиры, безвозмездно полученные управлением муниципального имщества и землепользования (УМИЗ) от застройщика ООО «СЗ «Жилстрой-Инвест» по акту безвозмездной передачи, неправомерно не были зарегистрированы в муниципальную собственность, таким образом, отсутствовали в Реестре муниципального имущества и в муниципальной казне, – говорилось по этому поводу в годовом отчете КСП. – Отсутствие государственной регистрации права муниципальной собственности на указанные квартиры и учета в Реестре муниципального имущества города Орла могло привести к утрате муниципального имущества общей кадастровой стоимостью 18,172 миллиона рублей».

Также КСП по мотивам прошлогодней проверки пришло к выводу, что «УМИЗ необоснованно удерживались безвозмездно полученные муниципальные квартиры, в то время как в бюджете города Орла изыскивались дополнительные источники с целью закупки квартир и переселения граждан из аварийного ветхого жилья, исполнения соответствующих судебных решений».

Что касается плана на третий квартал 2025 года, то в него также включена проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным жилым фондом МКУ «Жилищное управление города Орла» в 2024 году и прошедшем периоде 2025 года.

Кроме того, аудиторы завершат проверку эффективности расходования МДОУ – Центр развития ребенка – детский сад № 56 города Орла средств на оплату труда и питание и проверка эффективности и целевого расходования МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского» субсидий на выполнение муниципального задания и использование муниципального имущества.

Также в план включена проверка целевого и эффективного использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 гг.». В том числе будут проверяться потраченные бюджетные средства, выделенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 и 2024 годах.

ИА “Орелград”