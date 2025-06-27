Жительница Орла добилась соцконтракта через суд

27.6.2025 | 12:31 Закон и порядок, Новости

Прокуратура помогла защитить права на получение социальной поддержки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Жительница Орла обратилась в прокуратуру Железнодорожного района. Женщина хотела открыть свое дело и стать индивидуальным предпринимателем с поддержкой бюджета. Однако не нашла поддержки. Надзорный орган посчитал необоснованным решение департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости об отказе в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Прокуратура инициировала судебное разбирательство. Советский районный суд удовлетворил иск. Решение принято в пользу заявительницы. Жительница Орла сможет получить государственную поддержку для развития собственного бизнеса. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в регионе предусмотрено несколько видов выплат в зависимости от цели социального контракта. С помощью государства люди должны найти свое призвание, которое поможет увеличить доход и преодолеть сложную жизненную ситуацию. Соглашение заключается между семьей или одиноко проживающим гражданином и центром соцзащиты населения. Государство предоставляет денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а получатели берут на себя обязательство улучшить материальное положение в долгосрочной перспективе.

ИА “Орелград”


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