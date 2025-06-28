Орловцы могут войти в “теневой бизнес”, используя криптообменники и онлайн-казино

Создается видимость легальной деятельности, которая может привести любого к уголовному делу.

Теневой сектор экономики активно использует современные интернет-площадки для проведения сомнительных операций. Особую популярность приобрели криптообменники, онлайн-казино, другие нелегальные интернет-ресурсы, отмечает Портал Орловской области. Организаторы мошеннических схем создают видимость легальной деятельности, при этом полностью исключая себя из платежной цепочки. Они выступают посредниками между людьми, желающими приобрести криптовалюту, желающими вывести выигрыш из казино, получателями средств от незаконной деятельности.

Обычные пользователи могут невольно стать участниками преступной деятельности, сотрудничая с такими площадками. Чтобы обезопасить себя, избегайте нелегальных площадок, отказывайтесь от прямых переводов физическим лицам (легальные сервисы их не практикуют), контролируйте источники поступающих платежей, будьте настороже при получении переводов от неизвестных отправителей.

Напомним, дропперы (посредники в переводе и обналичивании украденных денег) теперь подлежат уголовному преследованию. Росфинмониторинг с июня 2025 года получит право блокировать карты подозреваемых в дроппинге. Вводится ограничение на количество банковских карт, оформляемых на одного человека (не более 20). Посредники могут даже не осознавать своего участия в преступной схеме, однако это не освобождает их от ответственности.

ИА “Орелград”