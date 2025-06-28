В Роспотребнадзоре рассказали об итогах первой смены в лагерях

Оздоровительная кампания в Орловской области охватила уже более 17,6 тысячи детей.

В первую смену работали 253 лагерей, включая девять загородных, остальные – с дневным пребыванием. Все прошли необходимые проверки и имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

Роспотребнадзор в ходе работы лагерей проводил профилактические визиты, надзорные мероприятия. Проанализировано 395 проб питьевой воды, исследовано 2811 проб готовой пищи. Выявлено менее 0,4% несоответствий.

В ходе первой смены отсутствовали массовые заболевания. Выявленных нарушений устранялись своевременно. Контроль за работой детских оздоровительных учреждений продолжается на постоянной основе под надзором регионального Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.

ИА “Орелград”