В Орле благоустроили сквер в Железнодорожном районе

28.6.2025 | 11:26 ЖКХ, Новости

В Промышленном  (или сквере Сталина) завершили масштабное обновление.

Фото: администрация Орла

Очертания пространства прослеживаются еще на картах 1905 года. В середине XX века здесь сформировался культурный центр с Дворцом культуры, кинотеатром «Родина» и домом-коммуной. В 1941 году в сквере установили скульптуру «Ленин и Сталин в Горках». После оккупации поставили памятник уже лично Иосифу Виссарионовичу. В 1960-х монумент исчез.

Основные работы по благоустройству в 2025 году включали установку новых лавочек и фонарей, обновление асфальтового покрытия, высадку 1500 растений. Концепция обновления получила название «Вихри времени». Ландшафтный архитектор Илья Васецкий создал проект, где плавные линии посадок символизируют течение времени. В озеленении использованы устойчивые к городским условиям растения. Техническое оснащение сквера обеспечил бренд Greenworks, подаривший городу профессиональную аккумуляторную технику для ухода за насаждениями, сообщила администрация Орла

Завершение проекта ознаменовалось совместной посадкой кустов сирени всеми участниками работ. Горожане уже могут оценить преображение исторического места, которое теперь станет новой точкой притяжения для жителей Орла.

ИА “Орелград”


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