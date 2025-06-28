В Новосиле площадка для выгула собак оказалась формальной

Орловская прокуратура потребовала оборудовать ее в соответствии с правилами.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел иск межрайонного прокурора, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиком в процессе выступила администрация Новосильского района, чье бездействие прокурор просил признать незаконным. Основное исковое требование касалось места для выгула домашних животных, которое в Новосиле как бы есть и как бы его нет.

Подаче иска предшествовала прокурорская проверка. Она показала, что местные власти, как и положено, определили на территории города Новосиль место для выгула домашних животных. Под него отвели земельный участок на улице Карла Маркса. Региональная нормативная база предъявляет четкие требования к оборудованию таких площадок.

«Указанная территория не оборудована в соответствии с требованиями законодательства, а именно, отсутствует покрытие, ограждение, специальное тренировочное оборудование, навес в части площадки, предназначенной для владельцев животных, скамьи, урны, ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информационный стенд», – следует из информации пресс-служба Новосильского районного суда.

Изучив представленные доказательства, суд с мнением прокуратуры согласился и пришел к выводу, что бездействие органа местного самоуправления, который не принял мер для оборудования площадки для выгула собак, нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду. Исковые требования были удовлетворены.

«Администрация района обязана в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обустроить места для выгула домашних животных на территории города Новосиль… в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. На сегодняшний день судебное решение в законную силу не вступило», – подытожила пресс-служба районного суда.

ИА “Орелград”